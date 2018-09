Tariffe Luce e Gas: in arrivo stangata d’autunno

Agenpress. In arrivo la stangata d’autunno sulle bollette luce e gas degli italiani. Lo denuncia il Codacons, in vista dell’aggiornamento trimestrale delle tariffe energetiche da parte dell’Autorità per l’energia che sarà comunicato oggi.

A partire dal prossimo 1 ottobre si registrerà un sensibile incremento delle tariffe elettriche e per il gas, che produrrà un danno economico per le famiglie – spiega il Codacons – I rincari, la cui entità verrà resa nota oggi dall’Arera, saranno determinati dalle tensioni registrate nell’ultimo periodo sui mercati internazionali dell’energia e del petrolio, ma soprattutto dalle ben note speculazioni dei grossisti che hanno ripercussioni dirette sui prezzi per i clienti finali sia del mercato libero che del mercato tutelato.

“Diffidiamo l’Autorità per l’energia a non applicare alcun aumento delle tariffe che sia determinato da pratiche speculative sul mercato all’ingrosso – dichiara il presidente Carlo Rienzi – Questo perché, come ha rilevato anche il Tar accogliendo un ricorso del Codacons, non possono essere i consumatori finali a pagare il prezzo di illeciti che devono essere perseguiti nelle opportune sedi. In caso contrario saranno inevitabili nuovi ricorsi da parte della nostra associazione a tutela delle tasche delle famiglie”.