Bellanova (PD): “Le classi dirigenti del Sud dicano no allo sfascio. Il Mezzogiorno ha bisogno di politiche per la crescita, non di assistenzialismo”

Agenpress. “Il Mezzogiorno è il grande assente della Manovra, totalmente scomparso dall’agenda politica del Governo giallo verde e da un qualche riferimento dotato di senso dei Ministri Di Maio e Lezzi.

Si può esultare quanto si vuole e anche alimentare un tifo da stadio sulla Manovra più recessiva degli ultimi anni, non si può esultare per aver imposto un deficit che ha come finalità esclusivamente l’assistenzialismo e che getterà il Paese nel baratro. Siamo passati da una campagna elettorale dove la demagogia e la violenza verbale l’hanno fatta da padrona, ad una gestione del Governo dove la demagogia e la violenza verbale continuano ad essere la regola. Non si sconfigge la povertà tagliando servizi essenziali e distribuendo qualche decina di euro.

Avevamo innescato, con grande difficoltà, un meccanismo virtuoso. Che andava confermato, sostenuto, rafforzato. Soprattutto al Sud. Ora, poiché anche con un deficit al 2.4per cento di Pil la coperta è comunque corta, è evidente che non ci sarà spazio per investimenti, welfare territoriale, periferie, infrastrutture, né tantomeno per sostenere le nostre eccellenze nel mondo o per alimentare innovazione e formazione, inclusione e crescita, quello su cui bisognava soprattutto puntare e su cui noi non smetteremo di incalzare questo Governo”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova, pochi minuti fa da Salerno ad alcune domande della stampa, prima di partecipare al Festival dell’Unità dove interverrà alla seduta plenaria dei tavoli tematici sul cambiamento in atto in Campania.

“In questi anni”, ha proseguito la Senatrice Bellanova, “abbiamo affermato che il Mezzogiorno è centrale nelle politiche economiche e di sviluppo del sistema-paese. Dai Patti per il Sud ai Contratti Istituzionali di sviluppo, dal Decreto Mezzogiorno alle misure nell’ultima Legge di bilancio, da Bagnoli all’Ilva: sfido chiunque a poter dire la stessa cosa. Ecco perché saremo in piazza domenica 30 settembre, e perché bisognerà raccontare per bene quale danno produrrà questa Manovra al Paese e al Sud. E’ la sfida cui sono chiamate le classi dirigenti che hanno a cuore il bene del Paese e non i piccoli tornaconti personali e i loro personali destini. Uno spartiacque che non permette alibi a nessuno”.