Di Pietro: “Manovra? Ci siamo indebitati ancora, alla fine dovranno pagare i nostri figli”

Agenpress. Antonio Di Pietro è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus.

“Aldilà delle virgole e delle percentuali, vuol dire che ci siamo ancora indebitati –ha affermato Di Pietro-. Il problema è che non è una questione di percentuali, è una questione di miliardi che noi facciamo come debiti e noi dobbiamo pagare. Chi li paga? Li pagheranno i nostri figli. A casa sua se c’ha un debito, vorrebbe avere di più, si indebita ancora di più e poi alla fine qualcuno ti viene a prendere la casa. Ma qui si dice: siccome nella mia famiglia siamo poveri, eccoti un po’ di soldi. Il problema non è il reddito di cittadinanza, è non prendere i soldi a debito per il reddito di cittadinanza. Restringi le spese meno necessarie, fai pagare le tasse invece di fare i condoni e i soldi prendili lì. I soldi che non portano resa sono soldi persi. Io mi aspetto che oggi con un gesto di dignità Tria spieghi perché fino all’altro ieri non andava bene e ieri sì”.