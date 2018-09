Manovra. 27 mld di deficit in più per finanziare il reddito di cittadinanza. Via la Fornero e pensioni a 780 euro

Agenpress – Il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del pil, il livello chiesto da Di Maio e Salvini, vicendo su Tria, che aveva fissato i tetto a quota 1,6%. “Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento”, esultano i due leader di M5s e Lega, che grazie a questi 13,6 miliardi di risorse aggiuntive “a prestito” riusciranno ad avviare le misure promesse nel contratto di governo, nonostante la contrarietà delle regole europee.

Rispetto allo 0,8% del pil previsto nell’ultimo Def (firmato da Gentiloni e Padoan), il deficit salirà di 27 miliardi di cui 12,4 serviranno per evitare gli aumenti Iva previsti l’anno prossimo dalle clausole di salvaguardia.

“Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza per il quale ci sono 10 miliardi“, ha dichiarato Di Maio.

“Via libera anche alla pensione di cittadinanza che dà dignità ai pensionanti. E con il superamento della Fornero, chi ha lavorato una vita può finalmente andare in pensione liberando posti di lavoro per i nostri giovani, non più costretti a lasciare il nostro Paese per avere un’opportunità. Non restano esclusi i truffati delle banche, che saranno risarciti con un Fondo ad hoc di 1,5 miliardi. Per la prima volta lo Stato è dalla parte dei cittadini, per la prima volta non toglie ma dà”.

“Tasse abbassate al 15% per più di un milione di italiani“, cioè le partite Iva, ha commentato invece Salvini, “diritto alla pensione per almeno 400mila persone e altrettanti posti di lavoro a disposizione dei nostri giovani superando la legge Fornero, chiusura delle cartelle di Equitalia, investimenti per scuole, strade e Comuni. Nessun aumento dell’Iva. Pienamente soddisfatto degli obiettivi raggiunti”.