Manovra. Conte. Migliorerà le condizioni di vita dei cittadini e assicurerà la crescita economica

Agenpress – “Il governo del cambiamento sta imprimendo una nuova direzione di marcia all’intero Paese. Stiamo facendo del bene all’Italia e agli italiani”.

Così il premier Conte ha commentato, appena uscito da Palazzo Chigi, l’accordo sulla manovra. “Abbiamo programmato il più consistente piano di investimenti pubblici che sia mai stato realizzato in Italia. Vi garantisco che abbiamo lavorato con serietà e impegno per realizzare una manovra economica meditata, ragionevole e coraggiosa. È un intervento che migliorerà le condizioni di vita dei cittadini e assicurerà al nostro Paese una più robusta crescita economica e un più significativo sviluppo sociale“.

È grazie a questa manovra, ha specificato Conte, che il governo “riuscirà a mantenere” gli impegni presi e “realizzare tutte le riforme già annunciate in tema di giustizia sociale“. Poi ha concluso: “Una parte significativa della manovra riguarda il piano di investimenti pubblici – ha spiegato – Abbiamo previsto di aggiungere ai 38 miliardi già stanziati per i prossimi 15 anni anche 15 miliardi per il prossimo triennio. Abbiamo previsto una cabina di regia a Palazzo Chigi per monitorare e verificare l’attuazione del piano di investimenti. Inoltre il Ministro dell’Economia riferirà trimestralmente al Consiglio dei Ministri sull’andamento dei conti pubblici e del Pil. Siamo determinati a far crescere questo Paese”.