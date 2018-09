Manovra. Deficit 2,4% per tre anni. Di Maio e Salvini cantano vittoria contro le regole europee

Agenpress – Matteo Salvini e Luigi di Mao vincon sul Ministro dell’Economia Giovanni Tria.”Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento”. Contro le regole europee che si vogliono distruggere dall’interno, forzando sul numero della rottura, messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento al Def: il deficit al 2,4%. Non per il solo 2019, ma per tre anni, fino al 2021.

Dal reddito di cittadinanza al superamento della Fornero, passando per l’aliquota al 15% “per più di un milione di lavoratori”, portano a casa la loro vittoria nonostante il rischio altissimo di una bocciatura della legge di bilancio italiana da parte della Commissione europea.

“Tasse abbassate al 15% per più di un milione di lavoratori italiani, diritto alla pensione per almeno 400.000 persone e altrettanti posti di lavoro a disposizione dei nostri giovani superando la legge Fornero, chiusura delle cartelle di Equitalia, investimenti per scuole, strade e Comuni. Nessun aumento dell’Iva. Pienamente soddisfatto degli obiettivi raggiunti”, dice Salvini, mentre per Di Maio è stata portata a casa “la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 miliardi, e rilancia il mercato del lavoro anche attraverso la riforma dei centri per l’impiego. Restituiamo futuro a sei milioni e mezzo di persone. Via libera anche alla pensione di cittadinanza. E con il superamento della Fornero chi ha lavorato una vita può finalmente andare in pensione liberando posti di lavoro per i nostri giovani, non più costretti a lasciare il nostro Paese per avere un’opportunità”.