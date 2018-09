Manovra economica, Codacons: bene stop aumento dell’Iva

Agenpress. Il blocco degli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia è una ottima notizia per i consumatori italiani e per il paese.

Lo afferma il Codacons, commentando le misure previste dal Def.

“Il ritocco delle aliquote Iva rappresentava una pericolosissima minaccia sia per le famiglie, in relazione al conseguente incremento dei prezzi al dettaglio, sia per le imprese e il commercio, perché avrebbe determinato una forte contrazione dei consumi – spiega il presidente Carlo Rienzi – I consumatori non possono che esprimere soddisfazione per il mancato aumento dell’Iva, ma al tempo stesso chiedono al Governo di fare marcia indietro sulle chiusure domenicali dei negozi, provvedimento che nella fase attuale di crisi del commercio, determinerebbe solo svantaggi per l’economia del paese”.

“Al contrario – prosegue Rienzi – servono misure per rilanciare i consumi, partendo proprio dalla liberalizzazione dei saldi, eliminando le leggi obsolete e lasciando agli esercenti la facoltà di scegliere quando e come scontare la propria merce”.