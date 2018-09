Nota di aggiornamento al Def: primi commenti dalle Regioni

Agenpress. “Penso che sia un Def molto spericolato: la borsa questa mattina e lo spread non hanno reagito bene ed era abbastanza comprensibile. Non sono mai stato tra coloro che fanno il tifo per lo spread contro l’Italia: spero che questo Def funzioni e porti lo sviluppo che il governo si augura”. Cosi’, a margine del consiglio regionale, il Presidente della Liguria, Giovanni Toti (che è anche Vicepresidente della Conferenza delle Regioni), commentando l’accordo raggiunto dal governo sul rapporto deficit-Pil. Secondo il presidente di Regione Liguria, “far crescere la spesa corrente” e’ “un errore esiziale per il Paese”. “Avrei messo quei 10 miliardi che stanziano per il reddito di cittadinanza su un grande piano di opere infrastrutturali che sono investimenti per i nostri figli e i nostri nipoti” ha proseguito Toti. “Magari, qualcuno che prendera’ il reddito di cittadinanza avrebbe potuto lavorare a ristrutturare qualche scuola, qualche strada, qualche binario o autostrada”.

Poco prima del varo della nota di aggiornamento al Def fa parte del Consiglio dei Ministsri del 27 settembre anche il Presidente della Conferenza delle Regioni,

Stefano Bonaccini (Presidente dell’Emilia-Romagna), aveva espresso qualche preoccupazione. Finanziare la manovra aumentando il debito pubblico “è pericoloso” ha scritto in un post. “L’Emilia-Romagna, ha rivendicato Bonaccini, “è tra le Regioni meno indebitate d’Italia e con i conti piu’ in ordine. Negli ultimi tre anni abbiamo addirittura ridotto di altri 150 milioni di euro il debito, ma io non ho mai pensato che il pareggio di bilancio fosse un obiettivo politico in sé. Creare lavoro e contrastare la povertà, assicurare il diritto alla salute e quello all’istruzione: questi per me sono gli obiettivi della buona politica”. Secondo Bonaccini, “l’equilibrio dei conti è un mezzo, non un fine. Contrarre mutui per fare investimenti è corretto, mentre fare debito per pagare le spese ordinarie è pericoloso: lo sa anche ogni famiglia italiana quando si fa i conti in tasca”. In Emilia-Romagna, sottolinea il presidente, “ci siamo comportati in questo modo e anche per questo oggi siamo la prima Regione per crescita, export e occupazione, ma con i conti in ordine”. Il Governo invece “intende finanziare in deficit la riduzione delle tasse e l’aumento della spesa corrente. Sappiamo gia’ come andrà a finire, perché è un film già visto – mette in guardia Bonaccini – e soprattutto sappiamo poi a chi toccherà pagare”.

Il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga si dedica ad una rapida analisi politica sui rapporti interni fra le forze di maggioranza in vista del Def: “Non penso proprio che Tria si sia arreso sulla manovra. Conosceva bene il contratto di governo”, ha detto a Trieste (a margine di un appuntamento in Comune sulla sanità. “E’ ovvio – ha aggiunto – che ci sono delle sfumature diverse ma l’obiettivo e’ stato lo stesso e se il ministro del Tesoro non avesse riscontrato una comunione di vedute credo che semplicemente – conclude Fedriga – non avrebbe dato l’ok al Def così come è oggi”.

Un giudizio positivo arriva dalla Puglia. “E’ una manovra che probabilmente avrei provato a fare anche io se fossi stato al posto del governo, perché riuscire a tenere insieme la cura delle persone piu’ deboli e contemporaneamente abbassare la tassazione sulle piccole e medie imprese per rilanciare l’economia è un’azione tipicamente di sinistra” e’ il giudizio del presidente della Regione Puglia ed esponente Pd Michele Emiliano espresso ai giornalisti a Bari a margine del “festival delle buone pratiche Urbact”. Una manovra che per ilPresidente della Puglia e’ ” tipica di chi immagina un welfare forte uguale per tutti, ma non dimentica la necessità di sostenere le partite iva. C’e’ da chiedersi come è possibile che nel passato invece la sinistra ufficiale non sia riuscita a fare manovre del genere” ha detto riferendosi polemicamente alla passata legislatura ed ai contrasti con il segretario del suo partito Matteo Renzi “probabilmente ha pensato che la manovra sugli 80 euro fosse sufficiente, ma non si è posto il problema di tutti coloro che non avendo un lavoro o non avendo un lavoro degno di questo nome, non riuscivano a rimanere dentro la comunita’.” Secondo Emiliano “questa manovra è una manovra che prova a tenere insieme, nella comunita’ tutti i ceti sociali. In questo assomiglia molto al programma di governo della Puglia, perché è partito con il Reddito di Dignita’. Faccio una previsione: che la misura reddito di cittadinanza del governo, sarà uguale al “reddito di dignita'” pugliese, cioè non potra’ essere uno stipendio a perdere, sarà una politica attiva del lavoro, cioè sara’ mista tra formazione e reinserimento e quindi è identico al nostro. “Siccome il governo precedente ci ha già copiato con il Rei, sono convinto che sarà uguale – ha rincarato Emiliano dicendosi certo che le sue dichiarazioni non piaceranno agli altri esponenti del Pd – a questo punto è chiaro che siccome quando hai un programma di governo come il nostro che peraltro ha visto un rilancio dell’economia pugliese delle dimensioni di quelle definite dal commissario Cretu, per cui siamo la prima regione italiana per l’utilizzo dei fondi strutturali in particolare degli aiuti alle imprese, abbiamo inventato un metodo di finanziamento delle Pmi qui in Puglia, quello dei mini bond che ha suscitato un entusiasmo straordinario. Anche qui noi lavoriamo in un’amministrazione di sinistra badando molto alla libertà di impresa sostenuta per le Pmi e al contrasto alla povertà – ha aggiunto Emiliano – quindi come avrei potuto dare un giudizio negativo sulla manovra? Naturalmente so che non mi attirerò le simpatie dei soliti noti che devo dire già da anni erano stati da me avvertiti sui risultati catastrofici che stavano ottenendo. Qualcuno mi dice: come fai a stare nel Partito Democratico se critichi tutto quello che il Partito Democratico fa? Ma se il Pd è diventato un’altra cosa, io ho il diritto di provare a farlo ritornare ad essere un partito di sinistra? O almeno questo è un diritto da semplice militante o elettore? Io credo di sì – ha concluso – e quindi insisterò e proverò a fare in modo che questo grande partito erede della resistenza, erede del movimento operaio, del movimento contadino, un partito che è sempre stato dalla parte dei deboli smetta di essere un partito che oggi difende le lobby finanziarie che sono preoccupate dallo spread.”

Per il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (che ha parlato a margine di un evento alla Camera di Commercio di Roma) non c’è “Niente di nuovo. Siamo alle solite. Nuovi debiti che dovranno pagare i giovani. Non c’è nulla sul lavoro, sviluppo, sulle università, scuola, sulla ricerca. Ripeto solo nuovi debiti che ricadranno sulle spalle delle nuove generazioni, nuovamente escluse dal futuro del Paese”.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha detto che “Non è uno scandalo portare la previsione deficit al 2,4%, il problema è capire cosa si vuole fare con queste risorse che aggravano il bilancio ma possono produrre anche risultati”. “Io – ha detto De Luca – condivido la decisione di aumentare le pensioni minime ed è condivisibile anche portare le aliquote al 15% per professionisti e partite iva. Poi ci sono punti critici. Suscita dubbi la modifica della Legge Fornero che rischia di aggravare in maniera permanente il bilancio pubblico. Su opere pubbliche e infrastrutture – ha detto De Luca – non vedo investimenti, un capitolo c’era sulle periferie di quasi due miliardi e il governo l’ha cancellato. C’è incertezza per la Tav Torino-Lione, la Tap in Puglia. Ho quindi molti dubbi che si utilizzeranno le risorse liberate per fare investimenti. Se fosse questa la sostanza, d’accordo al deficit a 2,4% ma non mi sembra così”. Sul reddito di cittadinanza, De Luca ha sottolineato che “Non si capiscono diverse cose, come la ricerca del lavoro. Se ti mando a lavorare a Pordenone che fai? Ci vai oppure perdi il reddito di cittadinanza? E chi lo gestirà? I centri per l’impiego che sono del tutto disorganizzati? Vediamo, dobbiamo aspettare la definizione parlamentare, sarà un cammino di guerra alle Camere come ogni documento finanziario”.

”La manovra varata ieri, se si riuscirà a fare quello che è stato annunciato, sicuramente è positiva, il reddito di cittadinanza vede i sindaci convinti che possa essere una forma di contrasto alla povertà”. Lo ha detto Antonio Decaro, presidente nazionale di Anci e sindaco di Bari parlando con i giornalisti a margine di ”Urbact” festival dedicato alle buone pratiche nei comuni italiani. !A Bari siamo stati fra i primi a introdurla con la misura dei Cantieri di cittadinanza e lo hanno fatto i sindaci di Livorno, Napoli, Ragusa – ha ricordato – Il reddito di cittadinanza è un’evoluzione rispetto a quello che abbiamo già fatto in alcune comunità e spero sia accompagnato dai tirocini formativi, altrimenti è solo una forma di sostegno al reddito. Se fosse accompagnata da un tirocinio formativo è un modo per dare dignità alla persona che riceve un emolumento ma è anche un modo per permettere a quella persona di imparare un mestiere e affrancarsi dalla disoccupazione”. Sugli altri temi Decaro ha precisato: “Vedremo poi le proposte che saranno fatte anche nei confronti dei comuni che aspettano risposte a cominciare dal rifinanziamento del bando per le periferie””. Il presidente dell”Anci nei giorni scorsi è stato molto critico con l”esecutivo su questo tema. Ai giornalisti ha ricordato anche che ”’i Fondi statali che ci sono stati tolti impedendoci di intervenire sulle fragilità delle nostre città. Siamo stati costretti ad interrompere come Anci le relazioni istituzionali. Ho dovuto garbatamente rispondere ad una lettera del Ministro per i rapporti con gli enti locali – ha proseguito – che la nostra posizione resta tale fino a quando non saranno mantenuti gli impegni che sono gli impegni del Presidente del Consiglio. Per intervenire sulla presunta incostituzionalità degli 800 milioni che erano stati stanziati dalla vecchia legge di bilancio e per intervenire a sanare lo scippo, il furto con destrezza che i comuni hanno subito con l”emendamento notturno approvato in Senato. Sino ad allora noi non parteciperemo alla Conferenza unificata”. “Capisco i problemi che creiamo al Governo – ha concluso – nella presentazione dei decreti senza un interlocutore privilegiato che sono gli 8mila comuni del nostro Paese, capisco che si creano problemi anche nei comuni però resta la questione di principio: c’erano dei fondi stanziati con un contratto e una convenzione sottoscritta dai sindaci e dal Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio e ci sono due impegni del Presidente Conte che ad oggi non sono stati mantenuti. Per questo manteniamo la rottura delle relazioni istituzionali”.