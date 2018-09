Scuola – Dsga, esperto in Motoria e docenti di sostegno. Ieri summit al Ministero. Villani: “Ecco le mie proposte”

Agenpress. Incontro molto proficuo e costruttivo ieri sera nel bellissimo salone presso il palazzo del Ministero dell’Istruzione con il ministro Marco Bussetti e il sottosegretario Salvatore Giuliano. Tra le principali problematiche relative alla scuola affrontate, vi è l’inserimento del docente esperto di motoria nella scuola primaria e il Concorso per Dsga. Ma non finisce qui.

A raccontare i temi affrontati dalla maggioranza di Governo insieme alla squadra Ministeriale, la deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani: “Siamo veramente sulla buona strada. Il percorso non sarà facile né veloce ma il sentiero è tracciato. Nel corso della riunione abbiamo parlato di importanti misure per migliorare la scuola italiana. Ho portato avanti le vostre istanze: inserimento del docente esperto di motoria nella scuola primaria (discusso anche recentemente in un incontro ad Angri, in provincia di Salerno), ripristino della seconda ora nei licei musicali, trasformazione da organico di fatto a organico di diritto dei posti docenti di sostegno, concorso per Dsga, esonero del docente vicario nelle scuole in reggenza, tempo pieno al sud, non obbligatorietà dell’alternanza scuola lavoro, stabilizzazione del personale educativo, semplificazione amministrativa e snellimento adempimenti nelle segreterie scolastiche soffocate da duplicazione di atti e procedure assolutamente inutili – continua l’On. Villani – Soprattutto abbiamo parlato di sicurezza nelle scuole con lo sblocco di fondi per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e con la mia proposta di legge sulla responsabiltà dei dirigenti e degli enti locali” conclude la deputata Virginia Villani.