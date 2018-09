Inflazione. Unione Naz. Consumatori su inflazione: stangata da 501 euro x coppia con 2 figli, 489 x coppia con 1 figlio

Agenpress. Secondo i dati provvisori di settembre resi noti oggi dall’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) registra un aumento dell’1,5% su base annua, da +1,6% di agosto.

“Bene, finalmente l’inflazione rallenta la sua corsa che durava ininterrottamente da 6 mesi. Anche se il dato di oggi resta pur sempre il triplo rispetto al +0,5% di aprile, speriamo che si tratti di un’inversione di tendenza. Positivo, in particolare, il rallentamento della crescita del carrello della spesa e dei beni ad alta frequenza di acquisto” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, significa comunque avere una maggior spesa annua complessiva di 501 euro, 349 euro per i beni ad alta frequenza di acquisto, 158 euro per il solo carrello della spesa, ossia per gli acquisti quotidiani, 140 per il cibo, 217 per i trasporti” prosegue Dona.

“Per la coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, la stangata è di 489 euro su base annua, 319 per i beni acquistati più frequentemente e 140 sono destinati alle compere di tutti i giorni, mentre per l’inesistente famiglia tipo, l’incremento dei prezzi si traduce, in termini di aumento del costo della vita, in 398 euro in più nei dodici mesi, 258 per i beni ad alta frequenza e 118 euro per il carrello della spesa” conclude Dona.