Usa. Secondo uno studio i gatti non vanno a caccia di topi, ma di altre prede

Agenpress – Si dice sempre che i gatti sono nemici naturali dei topi,ma uno studio guidato dalla Fordham University, negli Usa, e pubblicato su Frontiers in Ecology and Evolution, evidenzia che i felini preferiscono prede più piccole e indifese, come gli uccelli e la piccola fauna nativa, il che rende i gatti una minaccia per gli ecosistemi urbani.

Quando i gatti randagi hanno invaso un centro di riciclaggio di rifiuti di New York, i ricercatori hanno colto l’occasione per osservare i loro comportamenti. La loro squadra stava già studiando una colonia di oltre 100 ratti che vivevano all’interno del centro, microchippandoli.

“Ci interessava sapere se la presenza di gatti avesse effetto su otto comportamenti comuni dei ratti o sulla loro direzione di movimento” evidenzia Michael H. Parsons, che ha guidato lo studio. I ricercatori hanno esaminato 306 video con immagini catturate in 79 giorni. Sebbene fino a tre gatti fossero attivi accanto alla colonia di ratti ogni giorno, si sono registrati solo 20 eventi di caccia al topo e due morti. I roditori hanno evitato attivamente i gatti. “Non stiamo dicendo che i gatti non saranno in grado di predare i topi cittadini, ma solo che le condizioni devono essere corrette perché ciò avvenga, spiega Michael A. Deutsch, coautore della ricerca – il gatto deve essere affamato, non avere alternative alimentari meno rischiose e di solito ha bisogno dell’elemento sorpresa”.