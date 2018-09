Manovra. Cottarelli. Di Maio festeggia? Con deficit al 2,4% siamo l’anello debole dell’euro

Agenpress – “Ci sono tre motivi per essere preoccupati. Primo, i piani di rafforzamento dei conti pubblici sono stati accantonati, anzi ci si muove nella direzione opposta. Un aumento del deficit dovuto soprattutto al reddito di cittadinanza e a maggiori spese per pensioni se va bene aumenta il livello della spesa e del Pil, non il suo tasso di crescita di medio periodo (il che richiederebbe un deficit crescente di anno in anno). E se lo spread e quindi i tassi di interesse aumentano diventa più costoso per banche, imprese e famiglie prendere a prestito, il che frena l’economia”.

Lo scrive l’ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli, oggi a capo dell’Osservatorio sui conti pubblici, in un intervento sulla Stampa.

Il secondo motivo sono “le regole europee. Se con un deficit superiore al 3% avremmo dato un sonoro schiaffo all’ Europa, con un deficit del 2,4% per tre anni ci andiamo molto vicino”, dice Cottarelli, secondo cui, a prescindere da un’eventuale procedura Ue, “la tensione salirà”. “Terzo punto: con un deficit fermo al 2,4% del Pil resteremo l’anello debole della catena dell’euro. Gli altri Paesi – rileva infatti – prevedono una graduale riduzione del loro deficit in un periodo in cui l’economia europea è ancora in crescita ed è tempo di ‘mettere il fieno in cascina’”.

“Mi ha fatto un po’ impressione vedere la foto di Di Maio sul balcone di Palazzo Chigi che inneggiava alla vittoria. Vittoria su chi poi? Abbiamo spezzato le reni a Tria? Abbiamo convinto l’Unione Europea a darci i soldi per finanziare il cambiamento? No, abbiamo deciso di indebitarci di più. Insomma, non proprio un cambiamento per un Paese con un debito pubblico di 2300 miliardi”.