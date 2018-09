Con l’iniziativa Spotlight l’Unione europea e le Nazioni Unite uniscono le forze per porre fine al femminicidio in America Latina

In America Latina il femminicidio miete 12 vittime ogni giorno

Agenpress. Con l’investimento di 50 milioni di Euro l’iniziativa Spotlight UE-ONU finanzierà programmi nuovi e innovativi in Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Messico, per aiutare donne e ragazze a vivere una vita senza violenza e a eradicare il femminicidio in America Latina.

L’iniziativa Spotlight collaborerà strettamente con la società civile, le agenzie dell’ONU e i governi dei 5 paesi interessati dal programma per offrire interventi integrati di alta qualità in grado di salvare le vite di donne e ragazze. Sarà conferita un’attenzione particolare alle donne e alle ragazze che si trovano maggiormente a rischio di subire violenza e che non vengono raggiunte dai programmi tradizionali, per non lasciare indietro nessuna.

“Uccidere una donna perché è una donna è il crimine più rivoltante che si possa immaginare,” ha dichiarato Neven Mimica, Commissario europeo per la cooperazione internazionale e lo sviluppo. “Lavoreremo con i governi per affrontare le cause profonde del femminicidio, che sono spesso radicate in atteggiamenti patriarcali, misoginia, sessismo e oggettivazione delle donne.”

In America Latina si trovano 14 dei 25 paesi con i più elevati tassi di femminicidio al mondo. Nel 2016 sono state uccise 254 donne e ragazze in Argentina, 349 in El Salvador, 211 in Guatemala, 466 in Honduras e 2 813 in Messico.