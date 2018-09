Librandi (Pd): Manovra, Anche noi del Pd a suo tempo avremmo potuto sforare il deficit ma non lo abbiamo fatto

Agenpress. Il monito di Mattarella, per quanto Salvini si affanni a tranquillizzarlo , mette in guardia il Paese da questa legge di bilancio poiché proprio la nostra Costituzione richiede che i conti siano solidi ed è questa una condizione indispensabili per le future generazioni.

Il monito del Capo dello Stato e’ da sottoscrivere integralmente. Una manovra fatta poi di soli sussidi , che non prevede alcun tipo di investimento e che risulta insostenibile. Anche noi del Pd a suo tempo avremmo potuto sforare il deficit ma non lo abbiamo fatto per non spezzare il lento percorso del Paese nel tenere i conti sotto controllo , per rispettare i parametri dell’Unione e soprattutto per impedire ai cittadini di indebitarsi ulteriormente. Così in una nota l’On.Gianfranco Librandi (Pd)