Manovra. Tajani (FI). Ha bruciato 25 mld di risparmi. La Lega non sia succube dello statalismo M5S

Agenpress -La manovra ha già “fatto un danno, abbiamo bruciato 25 miliardi di risparmi” in Borsa. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a un dibattito a Formello, “Itaca, Viaggio tra le idee”. Tajani ha rilevato, tra le altre cose, che con le nuove misure economiche previste nel Def “le nostre banche faticheranno a erogare prestiti” e a tutelare i risparmi, “il costo delle denaro renderà le nostre imprese meno competitive delle altre nel mondo”.

Quindi, c’è il rischio “che arrivino gli stranieri e se le comprino, e lo stesso discorso vale per le banche”. Sul reddito di cittadinanza, per Tajani “sarebbe meglio utilizzare quei soldi per detassare le imprese, magari non facendole pagare per 5-6 anni”. Per fare crescita “dobbiamo mettere gli imprenditori nelle condizioni di dare lavoro”, “agevolare l’accesso al credito e agevolare i giovani a diventare imprenditori”.

“Lancio un appello alla Lega, non diventi succube dello statalismo di Di Maio e Conte, del chavismo dei Cinque Stelle”.

Tajani ha rilevato che il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, aprendo un credito verso la Lega, “ha lanciato un messaggio” ad un partito che “dovrebbe essere una forza di centrodestra con un programma a favore delle imprese”. Invece, “mi pare che questo impegno della Lega non ci sia stato”. Per Tajani la Lega deve “rendersi conto dei guasti che possono fare all’Italia questi signori (i 5S) e modificare una manovra che porterà svantaggi e non vantaggi”. Tajani, ad esempio, si è chiesto: “Come fanno gli elettori del nord a convincersi a pagare il reddito di cittadinanza per fare clientelismo al sud?”