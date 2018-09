Riconoscimento documenti elettronici. UE: si potrà accedere a servizi online anche se originari di uno Stato membro diverso

Agenpress. E’ entrata in vigore, da ieri, la legislazione dell’UE sull’identificazione elettronica che permetterà il riconoscimento dei documenti d’identità elettronici che consentirà ai cittadini e alle imprese dell’UE di accedere a servizi online anche se sono originari di uno Stato membro diverso.

Sarà ad esempio possibile presentare dichiarazioni fiscali online, aprire un conto bancario o creare un’impresa a distanza, iscriversi in una scuola ed accedere a dati personali di carattere medico, sempre nel rispetto degli standard più elevati in materia di protezione dei dati personali.

Gli Stati membri saranno giuridicamente obbligati a riconoscere i sistemi nazionali di identificazione elettronica degli altri stati dell’UE che hanno già completato la procedura di notifica e si sono conformati al regolamento e-IDAS.

L’Italia e la Germania hanno già completato la procedura, il Lussemburgo e la Spagna la stanno portando a termine mentre la Croazia, l’Estonia, il Belgio, il Portogallo e il Regno Unito l’hanno avviata.

L’applicazione dell’identificazione elettronica transfrontaliera può portare a un risparmio di oltre 11 miliardi di euro l’anno per le imprese e le amministrazioni europee.

L’identificazione elettronica in tutta l’UE è fondamentale per l’applicazione transfrontaliera del principio “una tantum” che riduce significativamente gli oneri amministrativi per tutti: non sarà infatti più necessario fornire più di una volta la stessa informazione alle pubbliche amministrazioni.