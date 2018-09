Roma. Il Pd in piazza contro il governo al grido “unità, unità, unità”

Agenpress – “Mi sembra una buona ripartenza non solo per il Pd: in piazza ho visto tante persone che non sono del partito, ma che vogliono opporsi a questo governo populista”, ha commentato Carlo Calenda in Piazza del Popolo a Roma va in scena la manifestazione del Partito Democratico contro il governo M5s-Lega e la manovra. All’evento, con slogan “Per l’Italia che non ha paura”, partecipano migliaia di militanti. Sul palco presenti i big del partito: dall’ex premier Matteo Renzi al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. A chiudere la manifestazione sarà il segretario Pd, Maurizio Martina. Renzi su Facebook: “In piazza contro deriva venezuelana”.

“Sono 25 anni che non vado a una manifestazione”, ha rivelato l’ex ministro. “E’ importante essere qui e far sentire la nostra voce contro il governo. Il primo compito di un esecutivo è mantenere in ordine il Paese e non solo i conti, e questo governo non lo sta facendo. I populismi, quando sono basati sulle menzogne, poi si sciolgono presto”.

Nella piazza ha poi risuonato un ritmato “unità, unità, unità”. A dare lo spunto è stato il primo oratore, Federico Romeo, il minisindaco di Val Polcevera a Genova,teatro del crollo del ponte Morandi, che ha invitato il Pd a lavorare in Parlamento unito per presentare emendamenti al decreto Genova che raccolgano le istanze del territorio.

“Come sempre, la nostra gente ci sa stupire. Soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l’Italia. Grazie”, ha scritto su Twitter il segretario dem Maurizio Martina, postando la foto di piazza del Popolo. L’ex ministro era prima andato ad accogliere alla stazione i militanti del Partito democratico giunti a Roma. I sostenitori avevano ricambiato con il coro: “C’è solo un segretario”.

“In viaggio verso Roma, verso Piazza del Popolo. È giusto stare in piazza contro questo Governo”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi nel suo viaggio verso la Capitale. “Questi incompetenti mettono a rischio l’economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. Noi dobbiamo reagire, senza paura. E farlo senza divisioni interne, basta con le polemiche. Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L’Italia è stata resa grande dal lavoro, dal sudore, dalla fatica e non dall’assistenzialismo. Non lasciamo il futuro a chi vuole vivere di condoni e sussidi. Senza paura, amici”