Roma. Martina. “Un Paese se viene governato dall’odio non tiene”

Agenpress – “Grazie, grazie, grazie! Guardatevi… Alla faccia di chi diceva che eravamo pochi. Questa è la piazza della speranza, del futuro. Rabbia e paura si possono sconfiggere”, ha detto Maurizio Martina prendendo la parola sul palco. “Un Paese se viene governato dall’odio non tiene, andate a leggervi la storia se volete governare il paese”, ha continuato. E poi: “Noi non gufiamo per lo spread, noi abbiamo a cuore il futuro degli italiani a cominciare dai più giovani. Non mi interessa lo spread, mi interessa il futuro delle famiglie, il lavoro dei giovani”. Ma ditemi se un Paese come l’Italia “può essere governato dal balcone di Palazzo Chigi con la claque dei 5 stelle sotto. Una scena tristissima da repubblica delle banane. Dovete essere all’altezza di questo paese”, ha tuonato Martina.

Il Pd ha capito la lezione dello scorso 4 marzo, ha poi assicurato il segretario. “A tanti elettori di centrosinistra che il 4 marzo non ci hanno votato voglio dire: abbiamo capito, abbiamo capito. Adesso però ci date una mano? Perché l’Italia non può andare a sbattere per colpa di quelli che governano in modo folle”. E ha aggiunto: “Allora sì: unità, meno arroganza, più impegno, più ascolto. Un partito di strada, perché da lì non sbagli mai”.

"Da questa piazza io voglio dire a tanti elettori del centrosinistra che il 4 marzo non ci hanno votato: abbiamo capito. Adesso, però, ci date una mano perchè l'Italia non può andare a sbattere per colpa di questi che governano in modo folle. Abbiamo capito la lezione, voltiamo pagina, guardiamo avanti. L'antidoto a tutto questo siete voi. Questa è la piazza del risveglio democratico, è la piazza della speranza, del cambiamento, della fiducia, dell'orgoglio, del futuro", ha aggiunto, felice per avere scongiurato il flop pronosticato da Salvini, che ieri sera a Latina aveva parlato di "una manifestazione di quattro gatti". Così non è stato: la piazza era piena, appassionata, con gente accorsa da tutta Italia.

“Bellissima piazza. La destra non si illuda: siamo qui, tantissimi, per l’Italia. Per fermare chi la sta prendendo in giro”, ha scritto su Twitter il presidente della Regione Nicola Zingaretti.