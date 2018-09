Roma. PD. Renzi. Di Maio non ha abolito la povertà per decreto, ha abolito la matematica

Agenpress – “È giusto stare in piazza contro questo governo. Questi incompetenti mettono a rischio l’economia, ha detto Matteo Renzi: “Quello che mi sembra logico è dire che chiunque sarà segretario o segretaria deve avere il consenso e il supporto di tutti gli altri”, ha detto l’ex premier. “Evitiamo il fuoco amico anche perché mettersi a litigare quando gli altri fanno le cose che fanno, è francamente incomprensibile. La linea del governo ci porta dritti in Venezuela”.

“Questi incompetenti – prosegue – mettono a rischio l’economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. Noi dobbiamo reagire, senza paura.E farlo senza divisioni interne, basta con le polemiche. Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L’Italia è stata resa grande dal lavoro, dal sudore, dalla fatica e non dall’assistenzialismo. Non lasciamo il futuro a chi vuole vivere di condoni e sussidi. Senza paura, amici”.

“Questa è una piazza che chiede unità ma soprattutto una piazza che dice che c’è un popolo che dice no al governo dei condoni e dei sussidi. Non è vero quello che si è sentito dire in questi mesi, ma ce ne eravamo accorti andando per le feste e per le piazze. Certo probabilmente loro sono ancora maggioranza nei sondaggi, però c’è una parte di paese che dice di “no” alle misure del balconcino di Di Maio, alle misure dell’assistenzialismo, e questa piazza è bella”.

“Di Maio non ha abolito la povertà per decreto, ha abolito la matematica”, ha detto ancora. “Tutte le promesse che Di Maio ha fatto – non stanno neanche nel 2,4% che già sta facendo saltare le famiglie, i consumatori”.

“Si è detto e scritto che non c’era opposizione… c’è stato ostruzionismo sui vaccini. Questi hanno deliberato la seduta fiume per rinviare l’obbligo vaccinale – ha aggiunto Renzi – non per il reddito di cittadinanza. La stiamo facendo l’opposizione. E’ chiaro che loro sono maggioranza. ma le forme di resistenza civile andranno avanti con le iniziative del Pd, dei gruppi parlamentari. Noi faremo i comitati civici nelle varie iniziative che faremo. C’è un’opposizione forte a questo governo, che è molto compatto. Se qualcuno pensava che Lega e M5s potessero essere divise, oggi si vede che sono due facce della stessa medaglia”.