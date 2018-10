Gasparri (FI). La grande truffa del reddito di cittadinanza. Fatta la promessa, trovato l’inganno

Agenpress – “Fatta la promessa, trovato l’inganno. I grillini vorrebbero erogare il cosiddetto reddito di cittadinanza con modalità tecnologiche avanzatissime. Carte di credito, controlli elettronici, tutto on-line per evitare, dicono, un uso improprio dei 780 euro mensili. È noto, infatti, che tutti coloro che non hanno reddito sono attrezzatissimi con smartphone, tablet, pc, conti correnti bancari attraverso i quali sottoporsi ai presunti controlli. In realtà si prepara una grande truffa”.

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI). “Non è chiara peraltro la platea dei destinatari del reddito di cittadinanza perché le risorse, benché ingenti, se divise per il numero delle persone in condizione di disagio porterebbero ad una erogazione minima, largamente inferiore alle promesse. E poi si terrà conto della proprietà della casa? Dei parametri Isee? Confusione, caos e promesse a vuoto. Con l’unica certezza che si alimenteranno aspettative che incoraggeranno il lavoro nero, mortificando chi, con pochi euro in più, dovrà invece lavorare ore e ore al giorno per garantirsi un reddito. Questa dimensione tecnologica del reddito di cittadinanza è la bufala delle bufale, in aperta contraddizione don le condizioni di disagio. Chi è davvero disagiato in un piccolo paese è pronto a sottoporsi alle miracolose tecnologie, di cui i grillini dimostrano tra l’altro di non essere poi così padroni? Basta pensare come usa malamente il suo smartphone Casalino, lasciando tracce della sua miserevole condizione ogni giorno”.