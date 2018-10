Malan (Forza Italia): Manovra, la verità è che il Governo la vuole far fallire ma ormai non sa più che fare

Agenpress. “Gli esponenti del Governo stanno disperatamente cercando qualcuno che impedisca loro di mettere in atto la loro manovra, in modo da poter dare ad altri la colpa delle promesse mancate.

In realtà, anche con il pericoloso deficit al 2,4%, non potranno mai trovare più di un decimo delle risorse per dare 780€ al mese a chi oggi non ha reddito o ha reddito inferiore, né potranno introdurre la quota 100 per le pensioni e infatti stanno ipotizzando tanti di quei limiti che quella quota sarà un miraggio per quasi tutti.

Quanto alla riduzione vera della tasse l’hanno già rottamata in partenza. Così ora sperano nell’odiata Europa, nel Presidente Mattarella che già volevano mettere sotto accusa, nell’Opposizione o chissà chi.

Insomma, tentano ancora una volta di sfuggire alle loro responsabilità, prima di demagoghi della campagna elettorale e ora di demagoghi degli annunci di governo.”

Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia in Senato.