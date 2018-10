Pd. Renzi accusa il governo. “Questi incompetenti mettono a rischio l’economia”

Agenpress – “C’e’ una battaglia di resistenza civile da combattere a ogni livello”, aggiunge dicendosi sconvolto da una manovra fatta di “condoni e assistenzialismo”.

Lo ha detto Matto Renzi riuniti in piazza del Popolo per la manifestazione organizzata contro il governo, un’urgenza per i dem all’indomani del via libera alla manovra finanziaria 2019. La piazza piena di bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea, i tre simboli principali scelti dagli organizzatori per dire che “L’Italia non ha paura”. Secondo gli organizzatori dell’iniziativa sono state 70.000 le persone presenti.

“Per il momento l’unica forma di povertà che Di Maio ha sconfitto è quella di qualche suo collaboratore assunto dallo Stato”, ha detto l’ex premier. Sul ministro Tria, dice: “Pensavo si dimettesse: restare per mettere la faccia sulle altrui scelte rischia di fargli perdere credibilità. E se un ministro dell’Economia perde la credibilità, ha perso tutto”.

A stupire in maniera totalmente negativa “è il mix di cialtroneria istituzionale e abilità comunicativa che porta i ministri ad affacciarsi dal balcone di Palazzo Chigi nella notte, con i parlamentari M5S, in teoria classe dirigente del Paese, che si limitano a fare le ragazze pon-pon degli annunci a vuoto”.

Oggi la Borsa crolla, lo spread sale, l’Italia soffre. E questi festeggiano”, aggiunge. Secondo Renzi “quando i tweet di Salvini e Di Maio diventeranno legge” ci saranno delle “sorprese” in quanto “il 2,4 non consentirà di avere 18 miliardi tra reddito di cittadinanza e Fornero. Per fare quello che hanno detto, avrebbero dovuto portarlo al 3,5%” e perciò, spiega, il governo dovrà fare dei tagli. L’ex premier conclude l’intervista con un pronostico: “L’onda gialloverde alle Europee sarà già in ribasso”.

In un lungo post su Facebook Renzi ha invocato forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini: “È giusto stare in piazza contro questo Governo”, ha scritto Renzi. “Questi incompetenti – ha proseguito – mettono a rischio l’economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. Noi dobbiamo reagire, senza paura. E farlo senza divisioni interne, basta con le polemiche. Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L’Italia è stata resa grande dal lavoro, dal sudore, dalla fatica e non dall’assistenzialismo. Non lasciamo il futuro a chi vuole vivere di condoni e sussidi. Senza paura, amici”.