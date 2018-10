Roma. Via le botticelle dalle strade. Potranno circolare solo in parchi pubblici e ville storiche

Agenpress – “Via botticelle dalle strade e dal traffico cittadino. Potranno circolare solo in parchi pubblici e ville storiche. Il Regolamento capitolino per la gestione del trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale ha oggi ricevuto il parere favorevole della commissione Mobilità di Roma Capitale”.

Lo ha scritto su Fb il presidente della commissione Trasporti di Roma Enrico Stefàno. “Tra le principali novità introdotte c’è il divieto di usare i veicoli a trazione animale nel centro della città. E’ previsto infatti che il servizio possa essere svolto esclusivamente nei parchi pubblici e nelle ville storiche della Capitale. Il Regolamento disciplina anche le tariffe del servizio, in base alla normativa vigente, per frazioni temporali. Ciascuna corsa non potrà durare più di quarantacinque minuti. Per tutelare i cavalli, il regolamento stabilisce che gli animali destinati al servizio di trasporto pubblico non di linea non potranno essere utilizzati per un periodo superiore alle sei ore giornaliere. Inoltre sarà vietata la circolazione dalle ore 11.00 alle ore 18.00 dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno. La circolazione, sarà comunque vietata in qualsiasi periodo dell’anno, qualora la temperatura risulti pari o superiore ai trenta gradi centigradi. Sarà ovviamente vietato trasportare un numero di persone superiore ai posti per cui la carrozza è omologata. Le sanzioni pecuniarie per chi non rispetta gli obblighi previsti nel regolamento saranno quelle disciplinate dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tra gli obblighi presenti: la tutela e il riposo dei cavalli, il divieto di conduzione dei cavalli ad andatura differente dal passo, la tutela della loro salute”.