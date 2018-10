Tumore. Ogni anno colpiti 500 anziani. Eccesso di peso, fumo e sedentarietà tra le cause

Agenpress – “Gli anziani tendono a ignorare le regole della prevenzione: eccesso di peso, sedentarietà e fumo sono molto diffusi e aumenta così il rischio di sviluppare una neoplasia. Il 57% degli over 65 è in sovrappeso o obeso, il 10% fuma, il 48,7% è sedentario (soltanto il 10,3% pratica attività fisica con costanza) e solo l’11% consuma 5 o più porzioni di frutta e verdura ogni giorno”.

E’ quanto spiega Stefania Gori, Presidente nazionale Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), esponendo in Senato un progetto che coinvolgerà gli anziani all’interno dei Centri Sociali per anziani aderenti alla rete Senior Italia, con programmi di prevenzione su come seguire corretti stili di vita e per favorire l’adesione agli screening. Gli oncologi saranno all’interno dei Centri per una serie di incontri destinati a informare i nonni sulla prevenzione oncologica e sull’innovazione terapeutica.

“Nei Centri Anziani saranno inoltre distribuiti opuscoli sulla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, si terranno incontri con gli oncologi e saranno realizzati diversi sondaggi per comprendere il livello di consapevolezza dei cittadini su questi temi”ha detto Fabrizio Nicolis, Presidente Fondazione Aiom.

Ogni giorno nel nostro Paese si registrano più di 500 nuove diagnosi di cancro negli anziani. Si tratta molto spesso di persone che arrivano alla diagnosi troppo tardi, anche per l’assenza di programmi di screening in questa fascia d’età, con la conseguenza che sopravvivono molto meno rispetto agli adulti di mezza età.

Nell’ambito dello stesso progetto, nei Centri Anziani si terranno lezioni di cucina, per educare a un’alimentazione che coniughi gusto, piacere della buona tavola e corretta nutrizione. Per diffondere la cultura dell’attività fisica come base per una vita sana e longeva, i centri anziani ospiteranno inoltre lezioni di ballo.