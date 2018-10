Di Maio: “reddito di cittadinanza a chi è residente in Italia da almeno 10 anni”

Agenpress – Se qualcuno sta sperando di far tornare indietro il Governo sui numeri della manovra attraverso lo spread sappia che “noi non torneremo indietro di un millimetro”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di maio alla radio Rtl aggiungendo che “se necessario spiegheremo questa manovra nelle piazze” per far conoscere le misure adottate per la crescita dell’economia. Il governo su questo “è compatto” ha poi aggiunto Di Maio.

“La parte politica sta rileggendo in queste ore la nota” di aggiornamento al Def poi toccherà al ragioniere generale dello stato”, ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva se si fida della ragioneria generale dello Stato dopo aver criticato i tecnici nei giorni scorsi. “Quando parlo di tecnici – avverte – parlo di tutti i ministeri” a volte, a suo avviso, messi per logiche politiche alle quali ora rispondono.

“Il ragioniere dello Stato l’ho visto una sola volta, non dico che non mi fido ma non è nemmeno il mio migliore amico”, spiega Di Maio sottolineando come occorra “riappropriarci del primato della politica”.

“Non c’è nessun complotto da parte della Commissione Ue” i cui esponenti rappresentano partiti e leader politici, da Macron alla Merkel, da Renzi a Gentiloni ed è “assodato che sperano questo Governo cada”. La questione è che non “devono dare colpi bassi”, ha detto ancora mettendo in evidenza come a suo avviso, gli interventi di Juncker e altri commissari europei siano avvenuti “ieri quando lo spread si era abbassato”.

Il reddito di cittadinanza, che sarà erogato attraverso una tessera elettronica, magari la tessera sanitaria (“stiamo facendo il massimo”) deve “restare in Italia”, con spese fatte nei negozi italiani, ha detto ancora ricordando che la misura riguarda “i cittadini italiani residenti da almeno dieci anni che accettano percorsi di formazione e riqualificazione prendendo impegni con il Governo”. Se si ha la casa di proprietà verrà stornato nel caso “l’affitto imputato”.