Indonesia. Il bilancio delle vittime sale a 1347. Decine di migliaia di bambini a rischio

Agenpress – Il numero di morti accertati è di 1.347. La Croce Rossa certifica che oltre 200mila persone necessitano ancora di aiuti. Nella notte decine di giovani cadaveri, 34 accertati, sono stati scoperti sotto le rovine di una Chiesa. Intanto la terra trema ancora: un sisma di magnitudo 5.9 ha colpito l’isola di Sumba.

Pochi edifici rimasti in piedi per proteggersi da eventuali scosse di assestamento, e soprattutto cibo e acqua che scarseggiano. Tanto che gli abitanti hanno fatto da soli entrando nei supermercati ancora intatti per fare scorte. Nel frattempo, l’aeroporto è stato preso d’assalto da migliaia di persone per prendere uno dei pochi voli disponibili verso zone più sicure. Le onde dello tsunami si sono abbattute anche sulle tre carceri dell’area, provocando il panico tra i detenuti, che sono riusciti a fuggire in 1.200, ha reso noto il governo, che dovrà fare i conti anche con questa emergenza nell’emergenza. A cui si aggiungono gli episodi di sciacallaggio.

L’Unicef ricorda che le condizioni di decine di migliaia di bambini rimangono estremamente precarie. I bambini a Palu, Donggala e altre aree colpite di Sulawesi hanno bisogno di aiuti urgenti per riprendersi. Molti hanno perso i propri cari, le case, quartieri e tutto ciò che era loro familiare. “Con ogni nuovo rapporto sul devastante terremoto e sullo tsunami, le nostre preoccupazioni per la sicurezza dei bambini a Palu, Donggala e altre aree colpite dal disastro, crescono. L’Unicef Indonesia, in collaborazione con il Governo, sta facendo tutto il possibile per rispondere a questa emergenza, che ha colpito il paese a solo un mese di distanza da un altro potente terremoto che ha causato migliaia di morti a Lombok”, ha dichiarato Amanda Bissex, rappresentante – facente funzione – Unicef in Indonesia.