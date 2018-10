L’UE stanzia 1,5 milioni in aiuti umanitari per le vittime del terremoto in Indonesia

Agenpress. A fronte dell’elevato numero di vittime e danni provocati dal terremoto e dallo tsunami che hanno colpito l’Indonesia durante il fine settimana, la Commissione europea ha stanziato un primo importo di 1,5 milioni di euro per l’assistenza umanitaria di emergenza.

Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, ha dichiarato: “Stiamo lavorando rapidamente per indirizzare gli aiuti di emergenza a coloro che sono stati maggiormente colpiti in Indonesia. I nostri finanziamenti daranno assistenza ai più vulnerabili e contribuiranno a fornire beni di prima necessità come generi alimentari, alloggi, acqua, servizi igienico-sanitari e forniture mediche. Questa è la solidarietà dell’UE in azione. Il nostro pensiero va a tutte le vittime e ai servizi di primo intervento che lavorano senza sosta per salvare vite.”