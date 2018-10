Manovra. Dombrovskis: Ue pronta ad applicare regole patto. Conte. Lavoriamo per il cambiamento

Agenpress – Ultimo confronto tra il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio, il ministro del Tesoro Tria. L’incontro alla fine di un’altra giornata difficile sui mercati, con lo spread balzato a 303,7 sui massimi dal 2013, il rendimento del Btp a 10 anni a 3,44% e la Borsa ancora in territorio negativo. Resta alta tensione Ue-Italia. Dall’Ecofin, il vicepresidente Dombrovskis avverte che la Commissione è pronta ad applicare le regole del Patto di Stabilità sull’Italia ‘che oltrepassa la flessibilità concessa’. ‘Le minacce non ci fermano, la Commissione non ha neanche l’1% dei consensi dei cittadini’, attacca Di Maio. Mentre Salvini usa il sarcasmo contro Juncker: ‘Io parlo con persone sobrie. I paragoni con la Grecia non stanno nè in cielo nè in terra’.

“Il primo piano di bilancio pare muoversi in una direzione che va ben al di là della flessibilità. Quello che ha sottolineato il presidente Juncker è che abbiamo bisogno di applicare le regole del Patto di stabilità e crescita, ed è questo che la Commissione è disposta a fare”, afferma Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin a Lussemburgo, rispondendo a una domanda sulla manovra italiana dopo le dichiarazioni di ieri del presidente della Commissone Ue, Jean-Claude Juncker. “Il presidente Juncker – precisa il suo vice – ha detto che dobbiamo essere rigidi ma giusti. Ha chiesto un’applicazione equa delle regole. Come commissione Ue sapete che abbiamo presentato una comunicazione sul migliore uso della flessibilità nell’ambito del Patto di stabilità e crescita, e l’Italia è il Paese che trae maggiori vantaggi da questa flessibilità”.

“Al lavoro per il cambiamento. Tutti insieme avanti determinati con gli impegni presi. La nostra manovra, per la prima volta, mette al centro i cittadini e fa il bene della gente”, twitta il premier Giuseppe Conte nel corso del vertice sulla manovra a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio posta anche una foto con tutti i partecipanti alla riunione dove si vede anche un sorridente Giovanni Tria. Al tavolo della discussione si vedono anche i sottosegretari al Mef, Laura Castelli e Massimo Garavaglia; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti; il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio.