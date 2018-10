Manovra. Tria tranquillizza, ma l’Ecofin e Bruxelles chiedono un passo indietro sul deficit al 2,4%

Agenpress – “L’Ue stia tranquilla, il rapporto tra debito e Pil scenderà”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha debuttato all’Eurogruppo cercando di rassicurare i suoi colleghi dell’area euro sulla Manovra.

Ma l’Europa sembra compatta per una bocciatura preventiva: “Se l’Italia vuole un ulteriore trattamento speciale – dice il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker -, ciò significherebbe la fine dell’euro. Bisogna essere molto rigidi”. “Nessuno si beve le sue minacce, l’Italia è un Paese sovrano”, replica Matteo Salvini. Intanto il premier Conte sale al Quirinale per aggiornare Mattarella: “Incontro proficuo”.

Il 2,4% “è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: se andate a vedere il numero di Paesi che sono in regola con tutte le regole europee sono pochissimi. Non significa che non bisogna cercare di rispettarle, ma ci sono delle situazioni economiche in cui bisogna fare delle valutazioni”, spiega Tria. “Il problema è la qualità della Manovra, e questa Manovra è di crescita: se vinciamo la scommessa della crescita tutto va bene, sennò cambieremo Manovra come sempre bisogna fare”.

Tria sta cercando di far girare gli algoritmi del ministero in modo che il prossimo anno tutte le variabili confermino che con un deficit al 2,4%, compresi due decimali di investimenti, la crescita del Pil possa raggiungere l’1,6%. E lasciando Lussemburgo Tria ha confermato che questa è la pista giusta: “Il problema è la qualità della manovra e questa manovra è di crescita. Se vinciamo la scommessa va tutto bene, altrimenti cambieremo la manovra come bisogna fare. Il 2,4% viola le regole europee? E’ sempre accaduto a molti Paesi di sforare. Comunque non ci sarà alcuna fine dell’euro”.

La scommessa non è facile. Una crescita all’1,6 (dallo 0,9% attuale) significa un’impennata della domanda interna ben oltre di quanto hanno reso possibile i 10 miliardi spesi da Matteo Renzi per gli 80 euro. Eppure, Tria dovrà trovare il modo per rendere le stime granitiche. Anche perché, entro lunedì, dovranno essere validate dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Dall’Ecofin intanto arriva un invito a Tria: convinca il governo a tornare indietro sul deficit al 2,4%. Anche Bruxelles spera però ancora in un passo indietro dell’Italia: “Abbiamo regole comuni e mi aspetto che Giovanni Tria, dopo tutti i bilaterali di ieri, sia pronto a rafforzare la discussione anche a livello italiano”, dice il ministro dell’economia austriaco e presidente di turno dell’Ecofin, Hartwig Loger, rispondendo a chi gli chiede cosa si aspetta dall’Italia. Loger ha poi invitato anche gli investitori ad attendere: “Teniamo a mente che è il 15 ottobre la data in cui si può decidere in che direzione si può reagire” alla manovra italiana. “L’Eurogruppo è un Unione monetaria, siamo insieme in questa famiglia e dobbiamo risolvere insieme la situazione della stabilità”, conclude