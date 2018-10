Manovra, Valli (Europarlamentare M5S): “Quello di Moscovici e Juncker è terrorismo. Lo spread a 300 è colpa di questi irresponsabili”

Agenpress. Marco Valli, europarlamentare del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulle dichiarazioni di Moscovici e Juncker. “Stanno facendo del terrorismo che noi assolutamente non accettiamo –ha affermato Valli-. Le dichiarazioni più irresponsabili le ha fatte Juncker ieri sera, è stato lui il primo a tirare fuori la questione dell’Euro per fare terrorismo.

In passato, nei confronti della Francia che per 9 anni ha violato la regola del defict, la Commissione Ue non si era mai esposta per arrivare a delle sanzioni o a dire di no alla legge di bilancio francese.

Nel 2016 Juncker, rispondendo alla stessa domanda che gli è stata fatta ieri, in quel caso sulla Francia, disse che non ci sarebbe stata nessuna procedura d’infrazione contro la Francia perché la Francia è la Francia.

Vuol dire che la Commissione UE, in un momento in cui il governo italiano non può fare più austerità fine a se stessa, non accetta le nostre considerazioni e fa delle considerazioni politiche nonostante il suo ruolo dovrebbe essere super partes.

Probabilmente questo governo italiano non gli piace e cercano in tutti i modi di aizzare il mercato per far sì che qualche altra entità estranea al processo democratico faccia crollare il governo. Visto che non riescono loro direttamente a convincere i cittadini attraverso le loro politiche, cercano di farlo attraverso il terrorismo del mercato, dello spread e dalla Troika.

E’ colpa delle loro dichiarazioni irresponsabili se oggi lo spread ha toccato quota 300. Un’irresponsabilità totale da chi professa responsabilità. Io penso che però gli italiani abbiano capito questo giochino. La politica dell’UE è fallimentare, noi abbiamo preso i voti della gente per venire qui in Europa a dire quello che pensano gli italiani. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare perché morire lentamente non è un’opzione.

Oggi noi abbiamo bisogno di un po’ più di flessibilità per aiutare la gente e fare investimenti, l’Europa ci deve venire incontro e smetterla di fare valutazioni politiche. Juncker è un rappresentante del partito popolare quindi Merkel, quindi Berlusconi. E Moscovici è un rappresentante del partito socialista e abbiamo visto che fine ha fatto il partito socialista in Francia. E’ gente che ha perso completamente il contatto con la realtà e non può permettersi di criticare un governo che ha un grande consenso popolare”.