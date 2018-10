Maullu (FI-Ppe): “Salvini imbavagli Borghi, perche’ gli speculatori ringraziano, le famiglie italiane no”

Agenpress. “A Matteo Salvini, che considero un politico capace ed estremamente tenace, che va ringraziato per ciò che sta facendo con determinazione, chiedo con urgenza di imbavagliare il suo collega di governo Claudio Borghi, le cui pericolose dichiarazioni creano problemi alle famiglie italiane, a tutti coloro che hanno un mutuo da pagare alla fine del mese, a chi ha investito in fondi o in azioni e poiché a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca tutto ciò aiuta solo gli speculatori.

Con l’uscita dall’Euro, di cui ha parlato Borghi, le famiglie italiane si ritroverebbero a dover pagare di più, per poi ottenere di meno. L’amico Salvini deve imbavagliare subito Borghi, in modo tale che non apra più bocca facendo danni al paese”.