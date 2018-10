Ottobre, il mese europeo della cibersicurezza

Agenpress. Inizia la sesta edizione del mese europeo della cibersicurezza con circa 300 eventi in programma in tutta Europa nel mese di ottobre. L’appuntamento annuale con il mese della cibersicurezza punta a sensibilizzare sulle minacce informatiche e a promuovere la cibersicurezza e l’igiene cibernetica tra cittadini e organizzazioni tramite la formazione e la condivisione di buone pratiche.

Lo slogan di quest’anno è “Cyber security is a shared responsibility – Stop. Think. Connect” (La cibersicurezza è una responsabilità comune – Fermati. Rifletti. Connettiti).

La campagna è organizzata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), dalla Commissione europea e da oltre 300 partner, tra cui autorità locali, governi, università, gruppi di riflessione, ONG e organizzazioni professionali.

La maggior parte degli eventi organizzati mira a fornire consulenze pratiche: ad esempio, su come riconoscere le truffe informatiche, come gestire in sicurezza le tecnologie emergenti e quali passi concreti intraprendere per migliorare l’igiene cibernetica.