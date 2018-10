Paola Sacchi (Editorialista): Il Colle insidia Conte ma il governo è destinato a durare

Agenpress. Nel lunedì post “manovra del popolo” in cui lo spread schizza a 282 e il ministro dell’Economia Giovanni Tria lascia rapidamente la riunione dell’Ecofin, dove il commissario Moscovici definisce “incompatibile” lo sforamento deficit-Pil a 2,4, il capo dello Stato incontra per un un’ora il premier Giuseppe Conte.

Facile immaginare che abbia ribadito l’invito, anzi “il monito” a “equilibrio di Bilancio e la sostenibilità del debito pubblico”, come la Costituzione prevede. Ma ci sarebbe un ulteriore elemento ora ad essere monitorato: ovvero la compattezza del governo del contratto giallo-verde.

Secondo ambienti vicini al Colle, Mattarella avrebbe chiesto a Conte anche dei rapporti tra le due forze politiche azioniste del contratto di governo. Solo voci, indiscrezioni dei Palazzi della politica.

Ma è un fatto che la manovra con lo sforamento dei parametri previsti per realizzare oltre che la crescita con investimenti pubblici, come Tria ha assicurato al “Sole 24 ore”, il reddito di cittadinanza, bandiera sulla quale i Cinque Stelle non cederanno mai, abbia creato disagio tra l’elettorato della Lega di Salvini, Lega nazionale certo, ma il cui zoccolo duro è fatto ancora dagli imprenditori del Nord.

Se da un lato Salvini si è rafforzato comunque perché avere un alleato di governo rabbonito dall’ottenimento del suo provvedimento simbolo non può che giocare a suo favore, dall’altro lato ora il vicepremier e ministro dell’Interno con il suo partito si trovano ad affrontare un pressing crescente di Di Maio che a partire dal reddito di cittadinanza sembra volersi riprendere la leadership sul governo.

Il protagonismo di Di Maio volto a recuperare il gap con Salvini sembra evidente. Ma il leader leghista non solo può contare sul “doppio forno” con il centrodestra, ma addirittura, per paradosso, come scrive Anselmo Del Duca sul “Sussidiario.net”, potrebbe giocare di sponda con lo stesso capo dello Stato, al quale l’altra sera ha risposto con una certa durezza, se il deficit dovesse addirittura alzarsi nel caso il reddito di cittadinanza non fosse coperto tutto dall’attuale sforamento.

La sponda della Confindustria con Vincenzo Boccia sembra già averla. E significativa del fatto che la Lega di Salvini intende restare il dominus agli occhi degli italiani del governo è la precisazione che il decreto sicurezza “non ha subito variazioni”. E quindi “passo in avanti” con l’espulsione dei richiedenti asilo che hanno commesso reati.

Ad ogni modo, nel governo la gara tra i due contraenti del patto giallo-verde sembra essersi riaperta. Anche se il governo sembra destinato a durare. Per ora.