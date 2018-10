Ambasciatore Usa Eisenberg: “Al di là di come ognuno di noi la pensi le ultime elezioni in Italia hanno dimostrato che il popolo ha parlato”

Agenpress. “L’attuale governo in Italia è la quintessenza della democrazia in azione”. Lo ha detto l’ambasciatore Usa a Roma Lewis Eisenberg. “Al di là di come ognuno di noi la pensi le ultime elezioni in Italia hanno dimostrato che il popolo ha parlato.

Questa è la democrazia”, ha sottolineato il diplomatico americano, secondo il quale, nell’incontro a Washington tra il presidente americano Donald Trump e il premier Giuseppe Conte è emersa “una chimica e una comprensione reciproca evidente”. “Usa e Italia hanno in comune l’impegno per la democrazia”, ha detto il diplomatico Usa sottolineando “le forti relazioni bilaterali tra i due Paesi”.