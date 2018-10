Catania. Convegno “Genitori e figli: come parlare di contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili”

Agenpress. Si terrà venerdì 5 ottobre alle 16.30, nella sala conferenze della Ugl di Catania in via Teatro Massimo, il convegno “Genitori e figli: come parlare di contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili”.

L’iniziativa, patrocinata dalla federazione catanese Ugl sanità e dalla segreteria territoriale provinciale, è stata organizzata in collaborazione con la sezione locale della F. I. S. S. (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica), in occasione della settimana del benessere sessuale che si sta svolgendo in tutta Italia fino a domenica 6 ottobre.

Tra gli interventi previsti, oltre ai saluti del segretario generale della Ugl etnea, Giovanni Musumeci, si saranno quelli a cura della psicologa e consulente sessuale Susanna Basile e dell’esperta in educazione sessuale Gabriella Catania.

La conferenza si inserisce nell’ambito delle iniziative sociali e culturali che il sindacato ha programmato per l’anno in corso, toccando anche tematiche che non riguardano la sfera prettamente sindacale, ma sociale ed educativo.