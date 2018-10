Ciocca (Lega): l’Italia versa quasi 2 miliardi di euro all’anno di Iva al carrozzone europeo

Agenpress. Strasburgo, durante l’ennesima presa di posizione dell’UE in tema di Iva (ricordiamo che le competenze fiscali sono di competenza degli Stati membri) l’On. Angelo Ciocca ricorda all’aula quanto i cittadini italiani versano ogni anno per finanziare le “eurofollie” che stanno portando al collasso il carrozzone europeo.

“Mi sarebbe piaciuto ragionare sul come ridurre l’Iva e gli sprechi europei – continua Ciocca durante l’intervento – e capire perché i contributi dei cittadini vengano utilizzati per il continuo sostegno di assurdità come la tripla sede del Parlamento europeo o l’aumento delle spese di funzionamento previste per il bilancio 2021 – 2027”.

“Pensare di far digerire una tassa ingiusta con il termine semplificazione è un grande errore – conclude l’Eurodeputato, parliamo per l’Italia di quasi un quarto del valore di un bene acquistato che viene saccheggiato dall’Europa per bizzarre iniziative”.