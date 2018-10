Crollo ponte, Fornaro-Pastorino (Leu): Decreto non va bene, riportare Genova in cima alle priorità

Agenpress. “Oggi in aula per il question time al ministro Salvini circa la necessità urgente di destinare nuovi operatori e mezzi ai Vigili del Fuoco di Genova. La risposta è stata soddisfacente e monitoreremo certamente affinché le parole si traducano in realtà”.

Lo dichiarano il capogruppo e il segretario di presidenza alla Camera di Liberi e Uguali, Federico Fornaro e Luca Pastorino.

“L’interrogazione – aggiungono Fornaro e Pastorino – era necessaria per riportare Genova in cima alle priorità del Paese. Il governo negli ultimi giorni è finito nella palude della.manovra e la Liguria è stata dimenticata. Ma, insieme ai colleghi liguri e indipendentemente dall’appartenenza politica, vigileremo su come andranno avanti le cose. Perché il Decreto Genova non va bene, per mancanza di risorse e di strategie”.