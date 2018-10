Crollo ponte, Maullu (FI): “Toninelli è peggior Ministro infrastrutture di sempre”

Agenpress. “Danilo Toninelli, con ogni probabilità, è il peggior ministro delle Infrastrutture che l’Italia abbia mai avuto.

Nella gestione dei dossier più importanti, come quello relativo al ponte di Genova, il Ministro ha rivelato tutta la sua inadeguatezza, dimostrando di non possedere le qualità necessarie per favorire un rapido processo di ricostruzione.

Anziché dedicarsi ai suoi compiti, Toninelli ha preferito abbandonarsi alle polemiche e agli attacchi contro gli avversari politici, in particolare contro Giovanni Toti, che fino a questo momento è stato l’unico ad aver ottenuto qualcosa di concreto per Genova e per il territorio ligure.

Se Toninelli non si dimetterà, la speranza è che si possa perlomeno limitare gli effetti dannosi delle sue azioni”.