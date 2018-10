Il Presidente Angelo Buscema a Genova per la solidarietà della Corte dei conti

Agenpress. Nella mattinata di lunedì 8 ottobre 2018, presso la sede della Corte dei conti di Genova in Viale delle Brigate Partigiane n. 2, il Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema incontrerà il personale amministrativo e di magistratura in servizio presso le strutture regionali della Corte, a testimonianza della solidarietà dell’Istituto per i noti avvenimenti del mese di agosto e per assicurare la massima disponibilità per la ricerca condivisa delle migliori soluzioni organizzative per garantire la funzionalità degli uffici.

A seguire, il Presidente Buscema incontrerà le Autorità istituzionali locali per confermare la disponibilità della Corte, nelle sue varie articolazioni e nell’ambito delle funzioni di competenza, a collaborare al sollecito ripristino della normalità della situazione cittadina.