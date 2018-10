Macerata, Luca Traini è stato condannato a 12 anni con rito abbreviato

Agenpress. Luca Traini è stato condannato a 12 anni, con l’aggravante dell’odio razziale. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della Procura.

Oltre alla pena l’imputato dovrà scontare poi anche tre mesi di libertà vigilata e dovrà risarcire le parti civili con somme da quantificare in sede civile.

Il ventottenne, che è stato riconosciuto capace di intendere e di volere, in apertura di udienza aveva chiesto scusa. “Volevo solo giustizia per Pamela”. In un precedente interrogatorio Traini aveva dichiarato di non rinnegare nulla di quello che aveva fatto.