Malan (Forza Italia): Genova, è giusto che città scenda in piazza per difendere suoi diritti, Governo inefficiente

Agenpress. Per quanto ne dica Toninelli sono più che legittime le preoccupazioni di Giovanni Toti in attesa delle risorse sufficienti per far ripartire Genova a più di 40 giorni dalla tragedia.

Settantamila abitanti della Valpolcevera sono costretti a vivere un presente da incubo e un futuro di incertezza con quartieri che rischiano di perdere il loro tessuto commerciale e la loro identità.

Una comunità intrappolata e perennemente in coda e nel traffico per raggiungere scuole, luoghi di lavoro ed ospedali. E’ giusto che Genova scenda in piazza per difendere i suoi diritti davanti ad un governo così inefficiente che non è riuscito nemmeno a partorire il nome del commissario straordinario.

Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia in Senato.