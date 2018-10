Rampelli (FDI): “Salvini deve assumersi la responsabilità di orientare le politiche economiche, non si possono subappaltare al M5S”

Agenpress. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Il problema non è lo sforamento del rapporto deficit-pil tantomeno preoccuparsi di rassicurare i mercati –ha affermato Rampelli-. I mercati si rassicurano con le misure contenute nel Def e nella manovra finanziaria. Se, come pare, la parte del leone in questa manovra, consumando 10 miliardi, la dovesse fare il reddito di cittadinanza, quindi un sussidio di disoccupazione distribuito a milioni di persone, lì avremmo una misura assistenzialista non diversa da quella fatta da Renzi con gli 80 euro.

Per rilanciare l’economia bisognerebbe ridurre la pressione fiscale, sostenere le imprese e aumentare i posti di lavoro. Inoltre servirebbe un piano Marshall per il sud Italia. L’esempio è quello della Germania dell’Ovest, quando prese in mano la Germania dell’Est povera e sottomessa alla dittatura comunista, lì si misero in campo investimenti pubblici, si fece un patto con la grande industria della Germania dell’Ovest e poi la Germania è diventata quella che è. La nostra Germania dell’Est è il mezzogiorno, noi dobbiamo infrastrutturarlo e modernizzarlo.

Purtroppo l’impressione è che in questo governo ci sia un patto non scritto per cui ognuno si coltiva la propria metà campo. E’ un governo di contratto e il contratto è firmato da due contraenti, ciascuno dei quali marca un segmento della società, un’area geografica.

Mi pare che il M5S si sia di fatto portato dietro la responsabilità di curarsi del sud, ma lo sta facendo nella maniera sbagliata, attraverso il reddito di cittadinanza che vuole dare 780 euro a chi non fa nulla. Il sud è morto di assistenzialismo, quindi di tutto c’è bisogno tranne che di una nuova stagione di sussidi.

Il M5S che detta le regole del gioco per ragioni elettorali e clientelari al sud, come dall’altra parte sembra che la Lega sembra dover marcare soltanto il territorio della sicurezza, dell’immigrazione, del contenimento dei flussi, cosa assolutamente condivisibile ma che non è sufficiente. Dopo che abbiamo ridotto gli sbarchi e fatto qualche migliaio di rimpatri e quindi Salvini è cresciuto elettoralmente nei sondaggi, non è che abbiamo salvato l’Italia.

L’Italia è in pericolo quindi bisogna che qualcuno si assuma la responsabilità di orientare le politiche economiche, non si possono subappaltare al M5S e alle sue farneticazioni sul reddito di nascita, sul reddito di cittadinanza, soldi per tutti che qualcuno ti mette in tasca a prescindere dal merito e dalle tue capacità, questo è un delirio utopistico appartenente ad epoche che hanno fatto danni inenarrabili, dal 68 in poi”.