Tim Cook a Bruxelles per la 40° conferenza mondiale dei regolatori sul tema dell’etica digitale

Agenpress. Giovanni Buttarelli, Garante Europeo della Protezione dei Dati (GEPD), è lieto di annunciare che Tim Cook, CEO di Apple, terrà il discorso di apertura della sessione pubblica intitolata “Dibattere l’etica: dignità e rispetto nella vita guidata dai dati”, che si terrà mercoledì 24 ottobre, presso l’emiciclo del Parlamento Europeo a Bruxelles, all’interno della 40° conferenza mondiale dei regolatori sul tema dell’etica digitale.

Spiega Buttarelli: “Siamo lieti che Tim abbia accettato di intervenire alla conferenza, in qualità di leader di un’azienda che ha assunto una chiara posizione sulla privacy. Sarà un’occasione importante per discutere delle nuove sfide che riguardano l’intelligenza artificiale con l’obiettivo di delinearei principi etici per lo sviluppo delle nuove tecnologie.”

La sessione pubblica darà il via a un confronto sullo sviluppo e sull’uso, corretto o sbagliato, delle innovazioni digitali. Tra gli altri, prenderanno parte all’incontro: l’inventore del World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee; la Professoressa Anita Allen; l’ex Capo della Giustizia dell’India, Jagdish Singh; il Direttore del Centro per la Ricerca HKUST, Pascale Fung; lo Scrittore Jaron Lanier. Saranno, inoltre, presenti: i Commissari UE per la Giustizia e la Concorrenza; i Presidenti della Corte di Giustizia Europea e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e i Commissari per la Protezione dei Dati di tutto il mondo, tra cui il Sudafrica, le Filippine, il Canada e il Regno Unito.