Trattati Italia-Emirati Arabi, il sottosegretario Ferraresi (M5S): Governo ha raggiunto altro traguardo. Ora nuova richiesta di estradizione per Matacena

Agenpress. “Oggi abbiamo raggiunto un altro importante traguardo di giustizia per il nostro Paese: il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica dei trattati tra Italia e Emirati Arabi Uniti su estradizione e assistenza giudiziaria penale grazie al quale potremo finalmente porre fine all’inaccettabile situazione di impunità determinata dall’ignavia del precedente governo che non era riuscito a finalizzare le procedure di ratifica” – afferma il Sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi.

“Nella scorsa legislatura ci siamo battuti con forza – continua Ferraresi – con interrogazioni e risoluzioni approvate in Commissione giustizia, per colmare il vuoto legislativo dovuto all’assenza di un trattato bilaterale di estradizione fra Italia ed Emirati Arabi.

Ciò, di fatto, rendeva le procedure soggette alle leggi del Paese ricevente la richiesta di estradizione e ha permesso, fino ad oggi, a criminali del calibro di Matacena, condannato in via definitiva nel 2013 per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, di godere della totale impunità.

Grazie all’impulso che questo governo ha dato al Parlamento per la ratifica del trattato bilaterale – conclude Ferraresi – potremo richiedere nuovamente l’estradizione di Matacena e di un’altra decina di condannati che si spera potranno essere finalmente assicurati alla giustizia.”