Catturato in Romania Vito Bigione: boss del narcotraffico

Agenpress. Questa mattina in Romania Vito Bigione, boss mazarese inserito tra i 30 latitanti più ricercati è stato arrestato dalla Squadra mobile di Trapani e lo Sco di Roma.

La cattura è stata realizzata insieme ai reparti speciali della Polizia romena.

Vito Bigione, 66 anni, condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stato uno dei primi broker che hanno messo in contatto Cosa nostra, la ‘ndrangheta e i cartelli sudamericani che gestiscono il traffico internazionale di cocaina.