Commercio: Lidl, con chiusure domenica calo di retribuzioni

Agenpress. Secondo quanto dichiarato da Luca Boselli, a.d. finanza di Lidl Italia, se dovesse cambiare la norma sulle aperture domenicali ci ‎sarà un calo delle retribuzioni, considerate le maggiorazioni previste per il lavoro domenicale.

“Confermata la nostra tesi. Con le chiusure domenicali i primi a rimetterci saranno proprio i lavoratori che i restauratori delle vecchie norme si prefiggono di tutelare. Molti supermercati prevedono che il lavoro domenicale sia solo su base volontaria e le domande fioccano proprio perché sono previste maggiorazioni dello stipendio pari come minimo al 30 per cento” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Certo è chiaro che quella del dipendente non è una scelta realmente libera se lo stipendio è insufficiente per arrivare alla fine del mese. Ma se il Parlamento vuole davvero tutelare il lavoratore, non è certo chiudendo per qualche domenica i negozi che risolverà il problema, semmai lo aggraverà, impedendo, a chi ne ha necessità, di poter arrotondare uno stipendio insufficiente per mantenere la famiglia” prosegue Dona.

“Non si aumenta la serenità della famiglia, se poi questa non riesce a pagare le bollette e non dorme la notte per i debiti accumulati. Piuttosto si faccia in modo che tutti possano ricevere una paga sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa come prescrive l’art. 36 della Costituzione” conclude Dona