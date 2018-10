Confeuro: la vendita di 7.700 ettari rappresenta un’ottima notizia per il Meridione

Agenpress. Fino al 2 Dicembre del 2018 sarà possibile mandare delle manifestazioni di interesse per il secondo lotto di terreni agricolo messi in vendita dalla Banca Nazionale delle Terre Agricole creata dall’ISMEA.

Questa notizia – dichiara in una nota il presidente nazionale Confeuro, Andrea Michele Tiso – rappresenta una grande occasione per tutti gli operatori agricoli, ed in particolare, come ha sottolineato il ministro per le Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, per quelli del Sud Italia.

Ad aggiungere un ulteriore elemento di interesse per la vendita di questi terreni è anche la possibilità di acquisto con mutui trentennali che verrà data ai giovani under 41, e la scelta, da parte di ISMEA, di assegnare tutte le risorse derivanti da questa operazione al supporto di iniziative di imprenditoria giovanile. Come Confeuro – continua Tiso – abbiamo identificato anche ulteriori passi percorribili su questa strada che ci auguriamo ISMEA vorrà prendere in considerazione; e ci riferiamo in particolar modo alla possibilità di ridurre del 50% i costi dei terreni per i giovani agricoltori e all’opportunità di garantire loro un supporto da parte di un team di esperti.

L’agricoltura – prosegue Tiso – ha bisogno di provvedimenti e di azioni specifiche per determinare con urgenza un ricambio generazionale, il quale è essenziale, sia per la trasmissione delle conoscenze sulla gestione della terra e dei suoi cicli produttivi, sia per ammodernare le tecniche di produzione e commercializzazione necessarie a mantenere alto il blasone del made in Italy. Il nostro auspicio – conclude Tiso – è che iniziative come queste, che ci attraggono in particolar modo per la loro concretezza, non agiscano solo in maniera “one shot”, ma rappresentino la volontà di dar vita ad un percorso del tutto innovativo rispetto al passato.