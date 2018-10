In Italia ci sono circa 15mila bambini con malattie inguaribili

Agenpress – In Italia ci sono dai 12 mila ai 15 mila bambini che soffrono di malattie inguaribili, dalle disabilità multiple a quelli con fibrosi cistica o tumori.

Ma l’80% di loro non ha diritto a cure palliative, ovvero interventi portati avanti al fine di “migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza”, sia essa di natura fisica o psicologica.

E’ quanto riferito durante l’audizione in Commissione Affari Sociali della Camera, dagli esperti della Società Italia di Pediatria (SIP), ascoltati nell’ambito dell’Indagine conoscitiva in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Se per gli adulti le cure palliative riguardano prevalentemente il fine vita, nei bambini, ha spiegato Andrea Pession della SIP, “riguarda solo nel 5% dei casi il fine vita. Per il restante 95% parliamo invece di bimbi che possono mantenere questa condizione anche per anni. Si tratta inoltre solo in minima parte di malati oncologici (25%) e per lo più di malati cronici (75%). Ma solo il 20% di loro ha accesso a quello a cui avrebbe diritto. Tutto ciò è qualcosa di cui dobbiamo sentirci corresponsabili”.

In Italia c’è la 38 del 2010, ritenuta dal responsabile dell’Unità operativa di oncologia ed ematologia pediatrica del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, un’ottima legge, che per la prima volta garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare al minore e alla sua famiglia il rispetto della dignità e dell’autonomia”.

Ma ad oggi “sono solo 4 gli hospice pediatrici, di cui solo uno a tutti gli effetti a norma, e poche le regioni con una rete efficiente dedicata”. La legge demanda infatti l’attuazione alle regioni e questo “ha creato enormi sperequazioni”. Occorre “garantire una migliore equità distributiva di questa assistenza”, così “investire sulla formazione di medici, infermieri e altri operatori, nei corsi pre-laurea, nelle scuole di specializzazione, nei master e nella formazione continua”.