Maullu (FI): “Dopo aver ascoltato Paolo Savona, sono sono d’accordo sulla revisione della Fornero”

Agenpress. Dopo aver ascoltato il ministro Paolo Savona all’incontro all’europarlamento ho trovato assonanza su alcuni punti che sono contenuti nella legge di bilancio.

Pur critico nei confronti del reddito di cittadinanza che considero una forma assistenziale ma che non porta sviluppo sono d’accordo invece sulla revisione della Fornero perché come ha detto Savona avrà un moltiplicatore sulla occupazione giovanile.

In pratica per ogni pensionato si avranno due giovani da inserire nel mondo del lavoro.

Molti incautamente ci hanno paragonato alla Grecia la cui situazione è lontana anni luce dalla nostra in termini di ricchezza e produzione industriale. Concordo invece sul giudizio sull’Europa che è fatta per dare opportunità e non per porre dei vincoli.

Domani Forza Italia sarà a Milano per tre giorni e si confronterà con il mondo del lavoro e delle imprese e si parlerà di crescita e sviluppo per varare una serie di proposte al servizio del Paese perché solo la crescita è felice.

Così in una nota l’On. Stefano Maullu (Fi).