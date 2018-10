On. Claudia Porchietto (FI): Manovra, Di Maio usa L. Bilancio per campagna elettorale

Agenpress. Nell’attesa di vedere il testo della manovra il tasso di crescita, previsto per il 2019 all’1,6%, rischia di essere molto difficile da raggiungere. Purtroppo i 5 stelle hanno una visione irrealistica della crescita del Paese e dell’economia, che non prevede investimenti per le infrastrutture.

La bocciatura di Tap, Tav, terzo valico etc., l’assenza di un piano per le imprese e per il lavoro dei giovani privano di efficacia una manovra cui si aggiunge il reddito di cittadinanza, forma di assistenzialismo che non produce crescita. Usare la legge di Bilancio per fare campagna elettorale come sta facendo Di Maio è un grave errore, perché gli effetti poi ricadono sui cittadini.

Quando si bruciano in borsa oltre venti miliardi, come è accaduto venerdì scorso, a pagare sono i piccoli risparmiatori non le grandi banche. Così come furono i piccoli risparmiatori a pagare la dissennata gestione del governo Renzi. Ad ogni azione consegue una reazione: non si può non tenerne conto, soprattutto se si vuole il bene di tutti i cittadini.

Così in una nota l’On.Claudia Porchietto (FI)